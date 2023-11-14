Жителя Калужской области судят за пьяную езду

В Мещовском районе 32-летнему мужчине грозит срок в колонии за езду за рулем в пьяном виде. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Мужчина попался инспекторам в октябре. Ранее его уже лишали водительского удостоверения за подобное нарушение.

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. А автомобиль собираются конфисковать.