В Калуге вынесли приговор курьеру телефонных мошенников

В Калуге районный суд вынес приговор мужчине, который был курьером у телефонных мошенников. Преступники звонили пожилым людям и рассказывали, что их родственники попали в ДТП. А виновник приезжал за деньгами.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, он должен возместить ущерб в 1,2 миллиона рублей.