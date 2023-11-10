Жительница Калуги из ревности убила возлюбленного

В Калуге 41-летнюю женщину обвиняют в убийстве 35-летнего сожителя, сообщили 10 ноября в региональной прокуратуре.

В июле нынешнего года они вместе выпивали, а потом поссорились.

На почве ревности женщина сначала била мужчину стеклянной банкой, потом душила, а затем три раза ударила ножом в живот.

За убийство ей грозит до 15 лет лишения свободы.