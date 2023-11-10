Жительница Калужской области избивала своих пятерых детей и оставляла их голодными

В Козельском районе 43-летней женщине грозит срок в колонии за издевательства над своими пятью маленькими детьми. О завершении расследования в пятницу, 10 ноября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, женщина злоупотребляла алкоголем, не занималась воспитанием детей, не кормила их, а пособия тратила на спиртное. Дети стали воровать в магазинах и бродяжничать.

В апреле сотрудники школы сообщили в полицию, что старшую дочку-инвалида дома избили. Всех детей изъяли из семьи и поместили в социальный центр.

- В ходе следствия было выяснено, что женщина подвергала своих детей избиению руками, ногами, веником, хватала за волосы, практически ежедневно унижала и оскорбляла в неприличной форме, - заявили в СК.

Женщину обвиняют в угрозах убийством, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с ним, истязании и причинении легкого вреда здоровью малолетнему лицу.