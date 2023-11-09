Житель Калужской области с ножом набросился на собутыльника

В Людиново 41-летнему мужчине грозит до двух лет колонии за причинение легких травм своему знакомому.

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились, сообщили 9 ноября в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемый ножом ударил оппонента, но потом сам вызвал скорую помощь.