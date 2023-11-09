Курьер с крупной партией наркотиков задержан на обходе Калуги

На седьмом километре обхода Калуги в Малоярославецком районе задержан 46-летний иностранец из Подмосковья, у которого изъяли 2,8 килограмма мефедрона, сообщили в полиции.

В арендованной машине в спинках задних сидений нашли три свертка с наркотиком.

По версии следствия, курьер собирался заложить запрещенное вещество в тайники на территории Калужской области и еще двух регионов.

Мужчине грозит пожизненный срок.