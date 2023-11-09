Калужанка хотела заработать на ставках, но потеряла 900 тысяч рублей

В Калуге женщина пыталась заработать на ставках на спорт, но отдала мошенникам 900 тысяч рублей. Об этом случае в четверг, 9 ноября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Все началось с того, что калужанка в интернете познакомилась с другой женщиной. Через некоторое время та рассказала о человеке, который может указать на выигрышные спортивные ставки. Новая знакомая похвалилась, что таким образом уже кое-что заработала.

Калужанка связалась с информатором, установила нужное приложение, сделала ставки, но вывести выигранные деньги не смогла. Куратор несколько раз просил оплатить сначала налог, потом говорил, что платеж не проходит, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

Сейчас ведется расследование, виновника ищут.