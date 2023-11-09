Житель Калуги потерял два миллиона рублей, поверив знакомому

В Калуге 40-летний мужчина подозревается в крупном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили 9 ноября в управлении МВД по Калужской области.

Сначала мужчина одолжил у своего знакомого 3000 долларов. Он оставил расписку и пообещал выплатить проценты.

Через некоторое время человек, давший деньги в долг, предложил подозреваемому купить у него машину в рассрочку. Также он попросил помочь купить ему новый автомобиль и передал для этого подозреваемому деньги.

Но в итоге мошенник долг в валюте не вернул, за машину все не заплатил, а деньги за новый автомобиль оставил себе и уехал из Калуги.

Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.

Сейчас ведется расследование.