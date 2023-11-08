В Калуге дачу превратили в нарколабораторию

В Калуге в одном из садовых товариществ полицейские обнаружили нарколабораторию. В изготовлении крупных партий запрещенных веществ подозревают местного жителя, сообщили 8 ноября в региональном УМВД.

У калужанина изъяли 2,5 килограмма синтетического наркотика, а также различное оборудование. В полиции считают, что наркотик предназначался для продажи.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо даже пожизненный срок.