В Калуге задержана женщина с 26 свертками наркотиков

В Калуге до 20 лет лишения свободы грозит женщине, которая попалась на торговле наркотиками. Об этом сообщили 7 ноября в областном управлении МВД.

При досмотре у нее нашли 26 свертков с синтетическими наркотиками.

Полиция считает, что запрещенное вещество предназначалось для продажи.