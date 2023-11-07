Похитителю золота вынесли приговор в Калужской области

В городе Киров Калужской области вынесли приговор 35-летнему мужчине, который прошлой осенью ограбил ювелирный магазин. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в прокуратуре региона.

Год назад виновник пришел в ювелирный, разбил витрину и похитил золотые украшения на два миллиона рублей.

При задержании у мужчины нашли марихуану. Кроме того, в ноябре 2022 года он также совершил кражу из дома.

Виновника отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

Запись с камеры наблюдения.