Калужанин отдал телефонным мошенникам 7 миллионов рублей

Житель Калужской области перевел телефонным мошенникам 7 миллионов рублей, поверив, что ему звонят из полиции. Подробности сообщили в региональном управлении МВД.

Преступники использовали технологию подмены телефонного номера. Поэтому жертва не догадалась об обмане. У калужанина на экране высветился настоящий номер правоохранительной структуры.

Мошенники убеждали мужчину, а также угрожали уголовным делом за отказ сотрудничать.

В итоге калужанин поверил, оформил на себя кредиты и в течение нескольких дней перевел преступникам 7 миллионов.

Ведется расследование уголовного дела.