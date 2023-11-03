Калужанину вынесли приговор за продажу рога сайгака

В пятницу, 3 ноября, стал известен приговор 44-летнему жителю Калуги, который летом прошлого года попался на продаже рога сайгака через интернет.

За часть краснокнижного животного калужанин просил 1499 рублей.

Мужчину наказали шестью месяцами принудительных работ, сообщили в прокуратуре Калужской области.