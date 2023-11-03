Члена банды, напавшей на калужскую семью, экстрадировали из Таджикистана

В Калужской области получили продолжение дело о нападении на семью в селе Учхоз Дзержинского района, которое произошло в июле 2017 года. Участника преступной группы нашли в Таджикистане. Там его арестовали и экстрадировали в Россию, сообщили в пятницу, 3 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

28-летнему гражданину России грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, он и еще восемь граждан Таджикистана ночью приехали в Учхоз, избили супружескую пару, а также отца женщины. Пожилой мужчина от травм умер в больнице.

Из дома преступники похитили 400 тысяч рублей.

Один из злоумышленников ранее подрабатывал у жителей села Учхоз, в том числе у потерпевших. Именно по его наводке, как полагает следствие, было организовано нападение на дом потерпевших. Этот обвиняемый был задержан в Калуге, место нахождения еще четверых нападавших было установлено в Москве.

Мужчина, которого будут судить сейчас, все эти годы находился в розыске.