Калужанин украл компьютерные детали в пункте выдачи онлайн-заказов

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его подозревают в краже, сообщили в пресс-службе УМВД в пятницу, 3 ноября.

По версии полиции, мужчина заказал дорогие компьютерные детали в онлайн-магазине. Когда посылку доставили, калужанин пришел в пункт выдачи, зашел в примерочную и заменил дорогие аксессуары на дешевый аналог. После этого мужчина отказался от посылки и ушел.

Через некоторое время калужанин продал детали.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.