Три калужанина обустроили в Новгородской области наркоферму

В Новгородской области возбудили уголовное дело в отношении четырех калужан. Их подозревают в участии в преступном сообществе. Об этом сообщили в местной пресс-службе УМВД.
Также в группировке состоял организатор сообщества, его заместитель и жительница Сахалинской области.
Предварительно было установлено, что сообщество было поделено на две группы. Задача первой заключалась в производстве N-метилэфедрона, а вторая должна была реализовывать товар с помощью созданного ими интернет-магазина.
Осень прошлого года трое жителей Калуги приехали в одну из деревень Хвойнинского района Новгородской области и купили там дом. За несколько месяцев они обустроили нарколабораторию под видом фермы. Преступники даже купили небольшое стадо овец и коз.
В марте наркодилеров поймали с 40 килограммами метилэфедрона. Кроме этого, у них нашли 80 бочек и канистр с прекурсорами и специальное оборудование.
Двое участников наркобизнеса – 21-летняя девушка и 33-летний мужчина - были пойманы в Калуге.
В данный момент все причастные находятся под стражей. Расследование продолжается.
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