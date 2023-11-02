Три калужанина обустроили в Новгородской области наркоферму

В Новгородской области возбудили уголовное дело в отношении четырех калужан. Их подозревают в участии в преступном сообществе. Об этом сообщили в местной пресс-службе УМВД.

Также в группировке состоял организатор сообщества, его заместитель и жительница Сахалинской области.

Предварительно было установлено, что сообщество было поделено на две группы. Задача первой заключалась в производстве N-метилэфедрона, а вторая должна была реализовывать товар с помощью созданного ими интернет-магазина.

Осень прошлого года трое жителей Калуги приехали в одну из деревень Хвойнинского района Новгородской области и купили там дом. За несколько месяцев они обустроили нарколабораторию под видом фермы. Преступники даже купили небольшое стадо овец и коз.

В марте наркодилеров поймали с 40 килограммами метилэфедрона. Кроме этого, у них нашли 80 бочек и канистр с прекурсорами и специальное оборудование.

Двое участников наркобизнеса – 21-летняя девушка и 33-летний мужчина - были пойманы в Калуге.

В данный момент все причастные находятся под стражей. Расследование продолжается.