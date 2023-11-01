В Калужской области мужчина продал огнестрел и попал под следствие

Козельский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего ранее не судимого местного жителя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в среду, 1 ноября.

В декабре 2021 года он продал за две тысячи рублей ружье мужчине, не имеющему права на владение оружием.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Ему назначили 200 часов обязательных работ.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.