В Калужской области поймали торговца гашишем

Сотрудники наркоконтроля по Калужской области поймали молодого местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в среду, 1 ноября, в пресс-службе УМВД.

При досмотре у молодого человека нашли комкообразное вещество буро-зеленого цвета. После исследования стало ясно, что это гашиш. Всего у наркодилера нашли 18,12 грамма.

По версии полиции, нарушитель хотел продавать наркотики с помощью мессенджера посредством закладок.

В данный момент закрепляется доказательная база.