В Калужской области мужчина уговорил подростка обокрасть пенсионера

В Жиздринском районе суд признал вину 32-летнего местного жителя. Он вовлек несовершеннолетнего в совершение преступления. Об этом сообщили в среду, 1 ноября, в пресс-службе прокуратуры.

При изучении уголовного дела о краже, прокуратура получила сведения о том, что мужчина уговорил 17-летнего подростка обокрасть пенсионера под предлогом того, что деньги они разделят между собой.

Мужчине назначили 6 месяцев исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.