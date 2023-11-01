Калужанин напал на 12-летнего ребенка из-за телефона и 100 рублей

В Калуге суд признал вину 23-летнего местного жителя по уголовному делу о разбое с целью хищения имущества, совершенного с угрозой насилия. Об этом рассказали в среду, 1 ноября, в пресс-службе прокуратуры.

Было установлено, что в мае 2023 года калужанин напал на 12-летнего мальчика. Он угрожал ребенку ножом и требовал отдать телефон и деньги. Испугавшись, мальчик отдал злоумышленнику мобильный и 100 рублей.

Преступник забрал телефон и деньги, а затем убежал. Нарушителя посадили на два года и один месяц.