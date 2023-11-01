В Калуге задержали убийцу, находившегося в федеральном розыске

В Калуге полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве на территории соседнего региона. В среду, 1 ноября, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД.

Как сообщили в полиции, мужчина проходил принудительное лечение, но сбежал. Уголовника искали в Московской области.

В Калуге сотрудники внутренних органов получили информацию о местонахождении мужчины и поймали его. Сейчас он снова на принудительном лечении.