В Калужской области на рынке нашли 4540 пачек поддельных сигарет

В Козельске на рынке торговали сигаретами без акцизных марок. Возбуждено уголовное дело, рассказали в среду, 1 ноября, в управлении МВД по Калужской области.

У продавца нашли 4540 пачек табачной продукции на 540 тысяч рублей.

По уголовной статье виновнику грозит до трех лет лишения свободы.