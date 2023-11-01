Мужчина потерял 750 тысяч рублей при покупке машины в Калуге

Неудачей закончилась покупка машины в Калуге для жителя другого города, сообщили в среду, 1 ноября, в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина нашел объявление в интернете и приехал в Калугу. Машина ему понравилась, с собственником он заключил договор купли-продажи, но деньги перевел не этому человеку, а автору объявления. Тот ранее рассказал, что владелец машины должен ему деньги.

Но на самом деле 750 тысяч рублей ушли мошеннику, а покупатель остался без машины.

Сейчас полиция ведет расследования уголовного дела.