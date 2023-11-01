В Калуге женщина вонзила избившему ее сожителю нож в грудь

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Кроме того, будет проведена проверка действий самого пострадавшего.Об этом сообщили в пресс-службе УМВД в среду, 1 ноября.

По версии полиции, пьяный пострадавший вернулся домой и поругался с подозреваемой. В ходе ссоры мужчина ударил женщину в грудь и в плечо. Когда мужчина вновь пошел к ней, женщина схватилась за нож и ударила им сожителя в область груди.

После этого мужчина уснул. Спустя время, женщина осмотрела пострадавшего, увидела кровь на постельном белье и вызвала скорую помощь. Согласно экспертизе, травма нанесла тяжелый вред здоровью потерпевшего.