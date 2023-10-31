В Калуге после вмешательства прокуратуры расторгли брак россиянки и иностранца

В Калуге признали недействительным очередной брак с иностранцем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во вторник, 31 октября.



Ведомство провело проверку, в ходе которой выяснилось, что в 2021 году 36-летний гость из ближнего зарубежья пошел в загс с 52-летней жительницей Калужской области для того, чтобы получить разрешение на временное проживание. После этого пара не жила вместе.

После иска прокуратуры суд признал брак недействительным.

