В Калуге поймали наркодилеров с 49-ю граммами марихуаны

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в распространении марихуаны. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД во вторник, 31 октября.



В ходе досмотра у жителей областного центра нашли 49 граммов марихуаны. По версии полиции, они собирались распространять наркотик через закладки при помощи мессенджеров.



Источник происхождения наркотиков устанавливается.

Софья Фирсова, Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области Опубликовано: 31.10.2023 16:55 106