В Калуге вынесли приговор 27-летней девушке, ранившей калужанина ножом в живот

Прокурор Калужской области Константин Жиляков поддержал в суде гособвинение по делу в отношении 27-летней девушки. Она ранила жителя областного центра ножом в живот. Об этос сообщили во вторник, 31 октября, в пресс-службе надзорного ведомства.



По версии обвинения, в ночь с 29 на 30 марта 2020 года ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью девушка поругалась со своим знакомым в квартире на улице Генерала Попова.



В ходе ссоры она ударила приятеля ножом в живот. У мужчины было проникающее ранение брюшной полости. Ему была оказана медицинская помощь.

С учетом рецидива, девушку посадили в тюрьму на 3 года и 6 месяцев.