В Калуге продавец делала отмену товара в магазине, а деньги клала себе в карман

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, работавшей заместителем директора магазина. Ее обвиняют в незаконном присваивании денег покупателей. Об этом сообщили во вторник, 31 октября, в пресс-службе УМВД.



По версии следствия, женщина делала отмену товара из чеков покупателей, хотя никто из них возврат не совершал. Деньги она тратила на личные нужды.



Расследование продолжается.

Софья Фирсова Опубликовано: 31.10.2023 12:00 363