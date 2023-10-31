12 кредитов тайно оформили на жителей Калужской области

В городе Киров Калужской области 42-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве и оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщили 31 октября в прокуратуре региона.

Она тайно оформила 12 кредитов на других людей без их ведома.

Паспортные данные у женщины сохранились, так как ранее она работала представителем банков и оформляла клиентам займы в магазинах Кирова.

В ходе следствия женщина частично компенсировала ущерб.