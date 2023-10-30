В Калужской области нашли частный дом, оборудованный под нарколабораторию

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей. Их подозревают незаконном распространении наркотиков. Об этом сообщили в понедельник, 30 октября, в пресс-службе УМВД.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли в доме подозреваемых около 320 граммов мефедрона. Также в помещении нашли колбы, весы, канистры и ведра с жидкостью, которую отправили на экспертизу.



По предварительной версии, наркодилеры покупали у неустановленных лиц прекурсоры, изготавливали из них наркотики, а затем распространяли их при помощи закладок.

Наркотики распространяли через интернет-площадку.



Преступников взяли под стражу. Расследование продолжается.

Софья Фирсова, Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области Опубликовано: 30.10.2023 18:16 277