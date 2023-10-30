Калужанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей наличными

В Калуге пожилая женщина стала жертвой мошенников и потеряла 900 тысяч рублей, сообщили в понедельник, 30 октября, в областном управлении МВД.

Калужанке позвонили на домашний телефон. Женский голос называл ее бабушкой, был слышен плач. Звонившая рассказала, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги.

Чтобы внучка избежала уголовной ответственности, с пенсионерки потребовали миллион рублей. Но у нее были только 900 тысяч. На эту сумму преступники также согласились. Деньги забрал приехавший курьер.

Только позже женщина смогла поговорить с настоящими родственникам и поняла, что ее обманули.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.