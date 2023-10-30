Сотрудница турфирмы обманула жителя Калуги

В Калуге дошло до суда дело о мошенничестве в сфере туризма, которое произошло еще летом 2021 года.

31-летняя калужанка работала в турфирме, взяла с клиента 100 тысяч рублей, но потратила деньги на себя.

За мошенничество ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 30 октября в прокуратуре Калужской области.