В Калужской области угонщик врезался в грузовик

В Бабынинском районе возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, которого подозревают в угоне. Об этом случае в понедельник, 30 октября, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Подозреваемый выпивал вместе с владельцем машины, а потом тот дал ключи, чтобы мужчина принес из автомобиля дополнительную порцию спиртного.

Но собутыльник решил покататься и на одной из улиц врезался в припаркованный грузовик. С места аварии мужчина уехал, бросив машину на территории местной организации.

За такие действия мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.