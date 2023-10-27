В Калужской области мужчине дали условный срок за кражу пяти тысяч, телефона и солнечных очков

Кировский районный суд вынес приговор местному жителю по делу о краже имущества из автомобиля. Мужчина стащил из машины 5 000 рублей, телефон «Редми» и солнечные очки. Об этом сообщили в пятницу, 27 октября, в объединенной пресс-службе судов.

Мужчина получил один год и восемь месяцев условно, с испытательным сроком на полтора года.

На время испытательного срока мужчина не сможет поменять место жительства. Украденные вещи вернули потерпевшему.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.