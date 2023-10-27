В Калужской области замдиректора муниципального учреждения около полугода тайком выписывал себе премии

Сухиничский районный суд признал вину замдиректора местного муниципального учреждения в нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в пятницу, 27 октября.

Было установлено, что с августа по декабрь 2022 года житель Воротынска незаконно выписывал себе премии.

Мужчину штрафовали на 20 тысяч рублей. Решение оставлено без изменений, а жалоба адвоката подсудимого была отклонена.