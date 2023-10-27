Калужанин пытался спасти свои сбережения и лишился трех миллионов

В Калуге возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Об этом сообщили в пятницу, 27 октября, в пресс-службе УМВД.

Калужанину позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил о том, что мошенники получили доступ к счетам мужчины и пытаются украсть деньги. Собеседник уточнил, что для сохранения средств их необходимо перевести на «безопасные» счета.

Затем мужчине позвонил еще один незнакомец и представился полицейским. Он подтвердил слова предыдущего собеседника. Затем калужанину еще раз позвонили из банка и убедили снять деньги с накопительного счета.

Мужчина снял наличку и отправил ее на указанный мошенниками счет.

Злоумышленники убеждали пострадавшего осуществлять переводы в течение нескольких дней. Таким образом он лишился трех миллионов рублей.

Расследование продолжается. Идет поиск преступников.