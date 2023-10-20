Четыре подпольных оружейных мастерских обнаружены в Калужской области

В Калужской области за август-сентябрь пресечена деятельность четырех подпольных оружейных мастерских. Об этом в пятницу, 20 октября, рассказали нам в региональном управлении ФСБ.

Из оборота изъяли 1327 патронов, 14 пистолетов, пять винтовок и карабинов, а также одно охотничье ружье и 3,3 килограмма пороха.

По всей стране задержаны 119 человек, которых подозревают в причастности к незаконному обороту оружия.