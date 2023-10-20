В Калужской области мужчина рассек жене бровь гвоздодером и угрожал расправой

В городе Кирове Калужской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Он угрожал жене убийством, сообщили в пресс-службе УМВД в пятницу, 20 октября.

По версии полиции, между супругами возник бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина стал бить жену гвоздодером со словами: «Я тебя убью».

Подозреваемый прекратил избивать женщину только после того, как из ее рассеченной брови пошла кровь. Ей удалось убежать и вызвать скорую, а также рассказать о произошедшем полиции.

Расследование продолжается.