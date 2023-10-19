В Калужской области мужчина хотел заготовить древесину и попал под следствие

В городе Людиново Калужской области вынесли обвинительный приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в вырубке леса в значительном размере, сообщили в четверг, 19 октября, в пресс-службе прокуратуры.

Было установлено, что в феврале мужчина находился на территории Людиновского участкового лесничества. Мужчина знал, что вырубка деревьев в данном месте запрещена. Без официального разрешения он спилил бензопилой дубы, что принесло значительный ущерб экологии.

С учетом всех обстоятельств суд назначил браконьеру 200 часов обязательных работ.