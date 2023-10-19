Жительнице Калуги вынесли приговор за убийство знакомой

Калужанку признали виновной в избиении другой женщины, которая скончалась от полученных травм. Об этом 18 октября сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло в апреле в Калуге.

Виновница выпивала в компании, и приятель рассказал, что другая женщина плохо о ней высказывается. Калужанка пошла домой к знакомой и больше 10 раз ударила ее по голове. Через несколько дней пострадавшая умерла в больнице.

Убийцу отправили в колонию общего режима на 9 лет. Ранее она уже сидела за причинение тяжелых травм, освободилась в 2017 году.