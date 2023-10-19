За удар по лицу сотруднику полиции жителю Калужской области грозит 5 лет

В Сухиничском районе возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Об этом сообщили в четверг, 19 октября, в пресс-службе прокуратуры по Калужской области.

По версии следствия, в сентябре мужчина в нетрезвом состоянии находился в отделении полиции. Он накинулся на сотрудника полиции при исполнении с кулаками и ударил его в лицо.

Дебошира заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.