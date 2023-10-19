Калужанке грозит 3 года за фиктивную регистрацию мигрантов

В четверг, 19 октября, полиция сообщила, что 47-летняя жительница Калуги с марта по сентябрь текущего года зарегистрировала в своей квартире 10 гостей из ближнего зарубежья. Однако она не собиралась впускать мигрантов на свою жилую площадь.

Иностранцы платили женщине за фиктивную регистрацию по 5 тысяч рублей с человека.

Возбуждено уголовное дело. Калужанке грозит до трех лет лишения свободы.