В Калуге за взятку пытались освободить мигрантов от ответственности

В Калуге мужчина пытался подкупить полицейского за 15 тысяч рублей, чтобы тот освободил от ответственности троих нелегальных мигрантов. Теперь ему самому грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили 17 октября в областном управлении Следственного комитета.

Нелегалов задержали на стройке в Калуге в августе. Мужчины приехали из Узбекистана, но нарушили сроки пребывания в России.

С помощью взятки освободить их пытался родственник. Но полицейский сообщил об этом своим коллегам и подозреваемого задержали при передаче денег.