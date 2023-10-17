В Калуге бывшей преподавательнице МГТУ имени Баумана вынесли приговор за мошенничество

Во вторник, 17 октября, районный суд в Калуге вынес приговор бывшей преподавательнице Калужского филиала МГТУ имени Баумана. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установило следствие, женщина взяла с трех студентов деньги, обещая помочь сдать зачеты по двум предметам у других преподавателей. В сумме ей передали 110 тысяч рублей.

На самом деле никаких действий женщина не предпринимала.

Калужанку по уголовной статье наказали штрафом в 120 тысяч рублей.