Калужанин перевел мошенникам 8 миллионов рублей

В Калужской области еще один человек стал жертвой мошенников, которые прислали ему сообщение от имени начальника. Об этом случае во вторник, 17 октября, рассказали в региональном управлении МВД.

В мессенджере отображались номер телефона и фото руководителя, поэтому калужанин поверил «начальнику», который предупредил о скором звонке представителя правоохранительных органов.

Далее мошенники уже от имени полицейских и банкиров убедили мужчину оформить займы на 8 миллионов рублей и перевести деньги на чужой счет.

Преступников ищут.