Бывший генеральный директор Корпорации развития Калужской области попался на крупной взятке

В Калуге завершилось расследование уголовного дела о служебном подлоге и крупной взятке. Обвиянемым проходит бывший гендиректор «Корпорации развития Калужской области», сообщили 16 октября в региональном управлении Следственного комитета.

В 2021 году Корпорация заключила договор о строительстве железнодорожной ветки в Боровском районе. Но работы затянулись. Подрядчик говорил об отсутствии денег.

По версии следствия, гендиректор в 2021 и 2022 годах подписывал документы о выполнении работ, по которым подрядчик дважды получил по три миллиона рублей, хотя работы на тот момент не были выполнены.

- В первый раз подложные документы были подписаны директором корпорации, чтобы избежать дисциплинарного наказания, а второй раз за данную услугу он получил взятку в размере 500 тысяч рублей, - заявили в СК.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.