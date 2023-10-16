Две жительницы Калуги поверили фальшивым начальникам и отдали мошенникам 4,5 миллиона рублей

Еще два случая телефонного мошенничества зафиксированы в Калуге. Две женщины в общей сложности лишились 4,5 миллиона рублей, сообщили в понедельник, 16 октября, в управлении МВД по Калужской области.

Сначала калужанкам пришли сообщения от мошенников, которые использовали фото и имена их начальников, которые просили поговорить с представителем правоохранительных органов. Дальше преступники по телефону убеждали женщин взять кредиты и перевести деньги на чужие счета, чтобы якобы их спасти.

Преступников сейчас ищут.