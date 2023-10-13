Житель Калуги избил ребенка и сотрудницу полиции

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего мужчины. Его обвиняют в избиении незнакомого ребенка и нападении на сотрудницу полиции, сообщили в пятницу, 13 октября, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел 5 августа. По версии следствия, калужанин сначала из хулиганских побуждений избил несовершеннолетнего. Тот обратился за помощью к сотруднице полиции.

Однако калужанин начал оказывать сопротивление и несколько раз ударил женщину по голове.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.