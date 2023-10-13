Калужский подрядчик украл больше 6 миллионов рублей при обустройстве площадок для сдачи норм ГТО

В Калужской области вынесен приговор руководителю компании, которая занималась поставкой и монтажом оборудования для спортивных площадок, которые используются для сдачи норм ГТО. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Подрядчик получил деньги из бюджета, но установил при этом оборудование, которое не соответствовало требованиям.

По статье о мошенничестве мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали более шести миллионов рублей.