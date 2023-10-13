17-летний житель Калуги избил мужчину возле бара

В Калуге завершилось расследование уголовного дела об избиении 23-летнего мужчины возле бара, которое произошло в июле. Об этом в пятницу, 13 октября, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемым по делу проходит 17-летний калужанин. По версии следствия, он поссорился с другим посетителем и нанес ему 24 удара руками и ногами.

У пострадавшего зафиксировали тяжелые травмы.